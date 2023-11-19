Известные иркутские повара приготовили уникальные байкальские блюда на форуме в Москве

Семь мастер-классов по приготовлению блюд байкальской кухни состоялись на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве – их провели известные повара Иркутской области, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Событие состоялось накануне в день Иркутской области на тематической площадке. Цель мероприятий – возрождение кулинарных традиций страны и демонстрация гастрономических достижений российских регионов.

Гастрономическую команду Приангарья на празднике представили именитые мастера – бренд-шеф «Ассоциации «Байкальская Виза»» Егор Куртов, шеф-повара ресторана BUTIN Павел Яхно, «Охотников» Семен Теплых, «VYЮГА» Сергей Купряков.

Они приготовили сагудай и пазл из байкальской рыбы, паштет из печени птицы со злаковыми кедровыми чипсами, изюбря со свеклой и кедровым кремом, тар-тар из косули, каре косули с папоротником, а также визитную карточку региона – десерт «Черемуха с варенкой».

Стоит отметить, что на выставке-форуме в течение всего периода работы будет проходить фестиваль «Россия – территория вкуса», созданный с целью популяризации региональной кухни: каждый субъект РФ демонстрирует тут свои блюда.