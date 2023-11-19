«Карта жителя» появится в Иркутской области

О создании сервиса договорились правительство региона и платежная система «Мир».

Фото с сайта правительства Иркутской области

В День Иркутской области, прошедший в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, губернатор Приангарья Игорь Кобзев и генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев подписали соглашение о сотрудничестве и договорились о содействии в реализации совместных проектов, направленных на развитие информационно-платежных услуг в целях социально-экономического развития региона и создания сервисного инструмента для населения – «Карты жителя Иркутской области».

– «Карта жителя Иркутской области» – это современный цифровой инструмент с дополнительными полезными и уникальными сервисами. Она может объединить в себе несколько функций: платежные, социальные и дисконтные. Карта будет предназначена для начисления социальных выплат, накоплений по программам лояльности торговых сетей и аптек, учреждений культуры и спорта. Уверен, что реализация в регионе такого проекта будет способствовать повышению уровня комфорта и качества жизни населения, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Платежная система «Мир» предоставляет региону свои технологические платформы для реализации проекта. Кроме того, в нем также будут применены лучшие практики других регионов России. Сейчас в стране реализуется 33 проекта Карт жителя.

– Благодаря технологиям платежной системы «Мир» проект «Карта жителя» в каждом из регионов, где он работает, позволяет решить именно те задачи, которые актуальны здесь и сейчас для конкретных людей. Вместе с Правительством региона мы планируем перевести получение отдельных мер соцподдержки на «Карту жителя Иркутской области», в том числе обеспечить ее держателям возможность льготного проезда в общественном транспорте, – сказал Владимир Комлев.

Карты жителя Иркутской области можно будет подключить к федеральной программе лояльности платежной системы «Мир». Кроме того, отдельные привилегии держателям таких карт, как правило, предоставляют банки-партнеры проекта. Это значит, что жители региона смогут получать три вида бонусов – от местных предприятий, российской платежной системы и банков.