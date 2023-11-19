Об Иркутской области сняли мини-фильм: в нем рассказывается про богатства региона

Коллектив киностудии «Мотор Видео Продакшн» снял видеоролик про Иркутскую область – в нем повествуется о достоинствах и главных достопримечательностях региона. Соответствующая запись опубликована в YouTube.

«Иркутская область, действительно, большая. И она не просто часть общей российской цепи – производства, добычи ресурсов, промышленности. Нас в целом можно назвать «Золотым звеном России»», – сообщает закадровый голос.

В видеозаписи перечислены и показаны достояния Приангарья: авторы вспомнили про Байкал, местные ГЭС и ТЭЦ, алюминиевые заводы, раскидистую тайгу, иркутский авиазавод, где строятся самолеты МС-21, про музей Тальцы и прочие достопримечательности.

На момент публикации новости видеоролик собрал более 8 тысяч просмотров и десятки положительных отзывов зрителей. Известно, что автором сценария и режиссером мини-фильма является Сергей Дубас. Ролик был показан на выставке-форуме «Россия» в Москве.