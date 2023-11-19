Мощный сибирский ураган направляется в Иркутскую область

Жителей Иркутской области предупредили об усилении ветра в ближайшие сутки – это связано с мощным сибирским ураганом, который направляется в Приангарье. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Предполагается, что ненастье зайдет на территорию субъекта вечером 19 ноября – ночью 20 ноября. Синоптики прогнозируют северо-западные и юго-западные порывы до 28 метров в секунду по Приангарью, по Байкалу – до 37 метров в секунду. Кроме того, местами возможны метели.

Помимо прочего, ожидаются морозы, ввиду чего возможны гололед и снежный накат на дорогах.