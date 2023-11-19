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Более 20 населенных пунктов в Иркутской области остались без электричества из-за ветра

Сильный ветер, который стремительно врывается в Иркутскую область, повлиял на обстановку со светом: несколько населенный пунктов остались без электричества, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

По данным главы Приангарья, в Тайшетском районе под отключение попали 23 населенных пункта, или 2 тысячи домов, в которых живут около 6,5 тысячи человек, а также 15 социально значимых объектов.

По данным регионального управления МЧС, в превентивных целях электричество также частично выключили в городе Нижнеудинске и Чунском районе.

Пожарно-спасательные формирования Иркутской области сейчас работают в режиме повышенной готовности и оперативно следят за обстановкой.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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