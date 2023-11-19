Распределительный центр X5 Group построят в Иркутской области

Компания X5 Group, в которую входят торговые сети «Пятерочка», «Слата» и «Хлеб-Соль», собирается создать в Иркутской области распределительный центр. Соответствующее соглашение было подписано на выставке-форуме «Россия» в Москве губернатором Игорем Кобзевым и директором по взаимодействию с органами государственной власти организации Станиславом Богдановым, рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

«Это важный проект для нашего региона. Создание нового предприятия – это всегда развитие и дополнительные вливания в бюджетную систему», – отметил Кобзев.

После создания центра в Приангарье появится около 300 новых рабочих мест. Соглашение предполагает применение и продвижение передовых практик в сфере складской инфраструктуры.

Стороны собираются создавать в Иркутской области условия для привлечения локальных производителей, представителей малого и среднего бизнеса в сферу потребительского рынка, содействовать реализации инвестиционных проектов, а также развивать социальную политику.

Кроме того, планируется открывать новые магазины, привлекать поставщиков, работать с предпринимателями. Сейчас в Иркутской области есть 373 действующих магазинов торговой сетей «Пятерочка», «Слата» и «Хлеб-Соль».