Московский университет поможет восстановить деревянные памятники в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заключил соглашения с Национальным исследовательским Московским государственным строительным университетом, а также Ассоциацией деревянного домостроения. В чем их суть, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Благодарю Игоря Ивановича за возможность совместной работы. Специалисты нашего института планируют привести в надлежащее состояние знаковые объекты Приангарья – памятники деревянного зодчества. Наш университет обладает всеми необходимыми компетенциями для осуществления проектов по капитальному ремонту и реконструкции объектов культурного наследия. Реализация таких проектов – большая честь для нашего вуза», – отметил во время события ректор строительного вуза Павел Акимов.

Кроме того, с НИ МГСУ планируется совместно заниматься проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, реставрацией иных объектов капитального строительства на территории Иркутской области.

Что касается Ассоциации домостроения, то совместно с ней планирует решать актуальные вопросы, связанные с деятельностью в сфере деревянного возведения зданий.

«Основная цель Ассоциации – это продвижение деревянного домостроения. Для этого мы разработали программу по работе с регионами, и Иркутская область станет первым субъектом, который в ней поучаствует. Потенциал у Приангарья высокий, впереди – разработка плана по развитию отрасли деревянного домостроения», – резюмировала гендиректор организации Анна Фукс.