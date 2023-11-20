Вакансий педиатра в Иркутской области больше, чем кандидатов

В профессиональный праздник педиатров, который отмечается в России 20 ноября, эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировали спрос на этих специалистов в стране и Иркутской области, и выяснили, в каких регионах им предлагают наиболее высокие зарплаты.

Спрос на педиатров растет

В этом году в России было открыто 68 тысяч вакансий педиатров, и по сравнению с прошлым годом их стало больше на 47% (январь-ноябрь 2023/2022). Среди российских регионов заметнее всего потребность в детских врачах выросла в Курганской области (+241% вакансий в 2023 относительно 2022), Республике Хакасия (+222%), Тульской области (+165%), Ханты-Мансийском АО (+159%) и Вологодской области (+132%)* . Среди регионов Сибири самый ощутимый рост числа вакансий педиатров, помимо Хакасии, наблюдается также в Алтайском крае (+50%) и Красноярском крае (+48%). В Иркутской области рост спроса на врачей-педиатров составил +16% год к году, работодатели открыли здесь 1,1 тыс. вакансий для них.

Где открывается больше всего вакансий для детских врачей

Лидером по количеству вакансий для врачей-педиатров стала Москва, на нее приходится 10% от всех открытых в стране вакансий для данных специалистов, далее идут Московская область (8,6%) и Санкт-Петербург (4,8%). При этом сразу пять регионов Сибири вошли в первую «двадцатку» по уровню спроса на врачей-педиатров в стране: Новосибирская область на 7-м месте (2,6%), Алтайский край на 10-м (1,9%), Иркутская область - на 12-м (1,7%), Красноярский край – на 13-м (1,7%) и Кузбасс – на 16-м (1,6%).

Топ-20 регионов с самым высоким спросом на врачей-педиатров

Россия, 2023 (январь-ноябрь)

Регион Доля вакансий педиатров от всего их объема в РФ, 2023 Динамика вакансий педиатров 2023/2022 Москва 10,0% 46% Московская область 8,6% 33% Санкт-Петербург 4,8% 49% Краснодарский край 4,1% 35% Республика Татарстан 3,6% 20% Свердловская область 2,8% 59% Новосибирская область 2,6% 9% Самарская область 2,1% 33% Челябинская область 2,1% 87% Алтайский край 1,9% 50% Воронежская область 1,8% 67% Иркутская область 1,7% 16% Красноярский край 1,7% 48% Тюменская область 1,6% 105% Республика Башкортостан 1,6% 68% Кемеровская область 1,6% 34% Нижегородская область 1,5% 20% Ростовская область 1,5% 18% Тульская область 1,5% 165% Тверская область 1,4% 66%

Одни из самых дефицитных в стране

Педиатры остаются одними из самых дефицитных специалистов в стране. По итогам октября на одну вакансию для них приходилось менее одного резюме (0,8), при этом нижняя граница баланса спроса и предложения на рынке труда – 4 резюме на вакансию, а более низкие значения индекса говорят о дефиците кадров. В Иркутской области ситуация с педиатрами значительно более критичная - 0,1 резюме на вакансию.

Уровень предлагаемых зарплат

Медиана предлагаемых зарплат для педиатров в 2023 году в целом по стране составила 64 100 рублей. Больше всего им готовы платить сейчас работодатели из Ямало-Ненецкого АО (140 тыс. руб.), Чукотского АО (110 тыс. руб.), Москвы (100 тыс. руб.), Республики Коми (90 тыс. руб.) и Республики Калмыкия (85 тыс. руб.). В Иркутской области медианные значения предлагаемых зарплат для детских врачей выше среднероссийских – 70 тыс. рублей.

Топ-20 регионов с наиболее высокими предлагаемыми зарплатами для педиатров

Россия, 2023 (январь-ноябрь)

Регион РФ Медиана предлагаемой зп, 2023 Ямало-Ненецкий АО 140 000 Чукотский АО 110 000 Москва 100 000 Республика Коми 90 000 Республика Калмыкия 85 000 Еврейская АО 85 000 Республика Хакасия 81 000 Магаданская область 80 500 Тюменская область 79 500 Камчатский край 78 000 Московская область 75 500 Архангельская область 75 000 Курганская область 75 000 Ненецкий АО 75 000 Иркутская область 70 000 Ярославская область 70 000 Вологодская область 70 000 Брянская область 70 000 Хабаровский край 70 000 Забайкальский край 70 000 Орловская область 70 000 Калужская область 70 000 Республика Бурятия 70 000 Тамбовская область 70 000 Республика Саха (Якутия) 70 000

*Учитывались регионы, в которых было открыто не менее 200 вакансий педиатров в 2023 году.