Вакансий педиатра в Иркутской области больше, чем кандидатов

В профессиональный праздник педиатров, который отмечается в России 20 ноября, эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировали спрос на этих специалистов в стране и Иркутской области, и выяснили, в каких регионах им предлагают наиболее высокие зарплаты.
Спрос на педиатров растет
В этом году в России было открыто 68 тысяч вакансий педиатров, и по сравнению с прошлым годом их стало больше на 47% (январь-ноябрь 2023/2022). Среди российских регионов заметнее всего потребность в детских врачах выросла в Курганской области (+241% вакансий в 2023 относительно 2022), Республике Хакасия (+222%), Тульской области (+165%), Ханты-Мансийском АО (+159%) и Вологодской области (+132%)* . Среди регионов Сибири самый ощутимый рост числа вакансий педиатров, помимо Хакасии, наблюдается также в Алтайском крае (+50%) и Красноярском крае (+48%). В Иркутской области рост спроса на врачей-педиатров составил +16% год к году, работодатели открыли здесь 1,1 тыс. вакансий для них.
Где открывается больше всего вакансий для детских врачей
Лидером по количеству вакансий для врачей-педиатров стала Москва, на нее приходится 10% от всех открытых в стране вакансий для данных специалистов, далее идут Московская область (8,6%) и Санкт-Петербург (4,8%). При этом сразу пять регионов Сибири вошли в первую «двадцатку» по уровню спроса на врачей-педиатров в стране: Новосибирская область на 7-м месте (2,6%), Алтайский край на 10-м (1,9%), Иркутская область - на 12-м (1,7%), Красноярский край – на 13-м (1,7%) и Кузбасс – на 16-м (1,6%).
Топ-20 регионов с самым высоким спросом на врачей-педиатров
Россия, 2023 (январь-ноябрь)
|
Регион
|
Доля вакансий педиатров от всего их объема в РФ, 2023
|
Динамика вакансий педиатров 2023/2022
|
Москва
|
10,0%
|
46%
|
Московская область
|
8,6%
|
33%
|
Санкт-Петербург
|
4,8%
|
49%
|
Краснодарский край
|
4,1%
|
35%
|
Республика Татарстан
|
3,6%
|
20%
|
Свердловская область
|
2,8%
|
59%
|
Новосибирская область
|
2,6%
|
9%
|
Самарская область
|
2,1%
|
33%
|
Челябинская область
|
2,1%
|
87%
|
Алтайский край
|
1,9%
|
50%
|
Воронежская область
|
1,8%
|
67%
|
Иркутская область
|
1,7%
|
16%
|
Красноярский край
|
1,7%
|
48%
|
Тюменская область
|
1,6%
|
105%
|
Республика Башкортостан
|
1,6%
|
68%
|
Кемеровская область
|
1,6%
|
34%
|
Нижегородская область
|
1,5%
|
20%
|
Ростовская область
|
1,5%
|
18%
|
Тульская область
|
1,5%
|
165%
|
Тверская область
|
1,4%
|
66%
Одни из самых дефицитных в стране
Педиатры остаются одними из самых дефицитных специалистов в стране. По итогам октября на одну вакансию для них приходилось менее одного резюме (0,8), при этом нижняя граница баланса спроса и предложения на рынке труда – 4 резюме на вакансию, а более низкие значения индекса говорят о дефиците кадров. В Иркутской области ситуация с педиатрами значительно более критичная - 0,1 резюме на вакансию.
Уровень предлагаемых зарплат
Медиана предлагаемых зарплат для педиатров в 2023 году в целом по стране составила 64 100 рублей. Больше всего им готовы платить сейчас работодатели из Ямало-Ненецкого АО (140 тыс. руб.), Чукотского АО (110 тыс. руб.), Москвы (100 тыс. руб.), Республики Коми (90 тыс. руб.) и Республики Калмыкия (85 тыс. руб.). В Иркутской области медианные значения предлагаемых зарплат для детских врачей выше среднероссийских – 70 тыс. рублей.
Топ-20 регионов с наиболее высокими предлагаемыми зарплатами для педиатров
Россия, 2023 (январь-ноябрь)
|
Регион РФ
|
Медиана предлагаемой зп, 2023
|
Ямало-Ненецкий АО
|
140 000
|
Чукотский АО
|
110 000
|
Москва
|
100 000
|
Республика Коми
|
90 000
|
Республика Калмыкия
|
85 000
|
Еврейская АО
|
85 000
|
Республика Хакасия
|
81 000
|
Магаданская область
|
80 500
|
Тюменская область
|
79 500
|
Камчатский край
|
78 000
|
Московская область
|
75 500
|
Архангельская область
|
75 000
|
Курганская область
|
75 000
|
Ненецкий АО
|
75 000
|
Иркутская область
|
70 000
|
Ярославская область
|
70 000
|
Вологодская область
|
70 000
|
Брянская область
|
70 000
|
Хабаровский край
|
70 000
|
Забайкальский край
|
70 000
|
Орловская область
|
70 000
|
Калужская область
|
70 000
|
Республика Бурятия
|
70 000
|
Тамбовская область
|
70 000
|
Республика Саха (Якутия)
|
70 000