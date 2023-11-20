Каждый одиннадцатый иркутянин готов дать в долг коллеге до зарплаты

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, кому и какие суммы иркутяне дают взаймы и у кого одалживают деньги. В опросе приняли участие работающие экономически активные граждане из города.

12% иркутян чаще всего обращаются с просьбой занять денег к родственникам, 9% – к друзьям. 3% опрошенных берут в долг у коллег, 1 из 100 берет ссуду на работе. Каждый пятый горожанин чаще всего решает обратиться в банк за кредитом (19%). 52% ни у кого не берут денег в долг.

22% опрошенных чаще всего одалживает деньги родственникам, 19% – друзьям, 9% – коллегам. 46% признались, что никому не дают денег взаймы.

Средняя сумма, которую иркутяне могут одолжить родственникам, составляет 10 500 руб., другу – 10 000 руб., коллеге – 5 000 руб.