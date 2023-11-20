Иркутская область заняла 16 место в России по величине зарплат

Диапазон типовых заработных плат в регионе составил 33-75 тыс. рублей. Об этом свидетельствует рейтинг РИА Новости.

Место Регион Доля жителей с з/п выше 100 тыс. руб. Доля жителей с з/п ниже 20 тыс. руб. Типовые з/п в регионе 12 Красноярский край 19,7% 2,4% 35–83 тыс. руб. 16 Иркутская область 15,6% 2,6% 33–75 тыс. руб. 28 Новосибирская область 9,6% 9,8% 29–59 тыс. руб. 30 Республика Бурятия 9,1% 4,7% 29–63 тыс. руб.

На скользящем интервале с сентября 2022 года по август 2023 года в среднем по России 14,7% работников могут похвастаться зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц. Для сравнения в исследовании 2022 года на их долю приходилось менее 10%, а в 2020 году – 7,9%. Таким образом, аналитики отмечают, что наблюдается планомерный рост доли работников с относительно высокими зарплатами. Доля выше среднероссийского значения в текущем рейтинге наблюдается в 18 регионах. При этом в 28 регионах доля работников с зарплатой 100 тысяч рублей не превышает 5%.

Как и прежде, в топ-10 регионов по доле работников с высокими зарплатами вошли северные и дальневосточные регионы, а также Москва. По результатам исследования, лидером по зарплатам, как и ранее, является Чукотский автономный округ, где 58,7% работников получают не менее 100 тысяч рублей. При этом Чукотка занимает лидирующую позицию в данном рейтинге с 2019 года.

Вторую строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ с долей в 52,7% высокооплачиваемых работников. Замыкает первую тройку по доле высоких зарплат Магаданская область с результатом 47,6%. На четвертом и пятом местах расположились Ненецкий автономный округ и Москва, в которых более 100 тысяч рублей получают 42,5% и 39,3% работников соответственно.

Также высокой долей – более 30% – работников с высокой зарплатой могут похвастать Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия) и Камчатский край. Там прирост доли высокооплачиваемых сотрудников составил от 7 до 11 процентных пунктов. При этом самая быстрая динамика роста числа таких работников наблюдалась в Якутии, а наименьшая – на Камчатке.

Но даже среди лидеров рейтинга наблюдается достаточно большая разница в уровне и распределении зарплат. Например, замыкающая десятку Мурманская область в 2,1 раза уступает лидеру рейтинга, а Бурятия, которая занимает 30-е место рейтинге, уже более чем в шесть раз уступает лидеру по доле работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц.