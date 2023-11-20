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27 ноября в Иркутске состоится закрытая встреча власти и бизнеса

Тема мероприятия – «Развитие МСП. Обратная связь». Представители бизнеса смогут задать вопрос правительству региона. Об этом рассказали в пресс-службе организации МСП «НОВАЯ ФОРМАЦИЯ».

  • Встреча пройдет 27 ноября в 13:00 в центре «Мой бизнес»
  • Предварительная регистрация

«Участники встречи обсудят текущие меры поддержки, госзакупки, доступ к инфраструктуре и инициативы предпринимательского сообщества, способствующие развитию бизнеса. Предприниматели смогут поделиться своим мнением и запросами, которые будут переданы ответственным ведомствам и институтам развития», – говорят организаторы.

К дискуссии приглашены:

  • Игорь Кобзев, Губернатор Иркутской области
  • Руслан Ситников, Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области
  • Наталья Гершун, Министр экономического развития и промышленности Иркутской области;
  • Юрий Айрапетян, Президент ООО МСП «НОВАЯ ФОРМАЦИЯ»;
  • Владимир Морозов, Первый вице-президент ООО МСП «НОВАЯ ФОРМАЦИЯ»;
  • Диляра Окладникова, Директор Центра «Мой бизнес» 

А также руководители профильных министерств и ведомств Иркутской области: министр финансов , министр труда и занятости, министр образования, министр цифрового развития и связи,министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок, директор микрокредитной компании "Фонд микрокредитования Иркутской области", директор "Фонда развития промышленности Иркутской области", уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области. 

Основная тематика встречи:

• успех и эффективность 5-ти лет реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной  предпринимательской инициативы»;

• доступность финансов как основного инструмента развития МСП (меры поддержки, госзакупки, доступ к инфраструктуре, ГЧП);

• инициативы предпринимательского сообщества региона, направленные на развитие бизнеса.

Подробности о мероприятии по ссылке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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