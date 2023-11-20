27 ноября в Иркутске состоится закрытая встреча власти и бизнеса

Тема мероприятия – «Развитие МСП. Обратная связь». Представители бизнеса смогут задать вопрос правительству региона. Об этом рассказали в пресс-службе организации МСП «НОВАЯ ФОРМАЦИЯ».

Встреча пройдет 27 ноября в 13:00 в центре «Мой бизнес»

Предварительная регистрация

«Участники встречи обсудят текущие меры поддержки, госзакупки, доступ к инфраструктуре и инициативы предпринимательского сообщества, способствующие развитию бизнеса. Предприниматели смогут поделиться своим мнением и запросами, которые будут переданы ответственным ведомствам и институтам развития», – говорят организаторы.

К дискуссии приглашены:

Игорь Кобзев, Губернатор Иркутской области

Руслан Ситников, Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Наталья Гершун, Министр экономического развития и промышленности Иркутской области;

Юрий Айрапетян, Президент ООО МСП «НОВАЯ ФОРМАЦИЯ»;

Владимир Морозов, Первый вице-президент ООО МСП «НОВАЯ ФОРМАЦИЯ»;

Диляра Окладникова, Директор Центра «Мой бизнес»

А также руководители профильных министерств и ведомств Иркутской области: министр финансов , министр труда и занятости, министр образования, министр цифрового развития и связи,министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок, директор микрокредитной компании "Фонд микрокредитования Иркутской области", директор "Фонда развития промышленности Иркутской области", уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области.

Основная тематика встречи:

• успех и эффективность 5-ти лет реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

• доступность финансов как основного инструмента развития МСП (меры поддержки, госзакупки, доступ к инфраструктуре, ГЧП);

• инициативы предпринимательского сообщества региона, направленные на развитие бизнеса.

Подробности о мероприятии по ссылке.