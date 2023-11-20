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Каждого четвертого россиянина на Новый год обрадует подарок, на который он намекал

Будьте внимательны к намекам вторых половин в преддверии нового года: любителей заказывать подарки сюрприз не порадует. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения страны, состоящие в браке или в отношениях.

Большинство россиян уже определилось с предновогодней подарочной тактикой: 23% будут прямо заказывать подарок или намекать второй половине, 39% — ждать сюрприза.

И что уж скрывать, тех, кто заказывает подарок, сюрприз вряд ли обрадует. Особенно это касается женщин: они и тактики намеков придерживаются чаще, и, получая желаемое, радуются больше.

По сравнению с прошлым годом стало больше россиян, уже определившихся, заказывать ли на Новый год подарок или ждать сюрприза от своей второй половины.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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