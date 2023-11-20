Иркутяне могут выиграть автомобиль, путешествия и другие призы в честь 30-летия МТС

МТС объявляет о старте розыгрыша призов от сервисов экосистемы. Принять участие в розыгрыше могут не только клиенты МТС, но и любой желающий. В рамках акции будут разыграны миллионы ценных призов, в числе которых автомобили, путешествия, встречи с селебрити и многое другое, а также до 4 млн подписок на продукты экосистемы.

МТС празднует 30 лет. За время своего существования компания прошла большой путь от крупного телеком игрока до цифровой экосистемы с интегрированными сервисами. В честь своего дня рождения МТС дарит всем участникам гарантированные подарки и разыгрывает уникальные подарочные сеты от ключевых сервисов экосистемы: автомобили с мультимедийной системой МТС Авто, путешествие мечты от МТС Travel, подарочные карты от МТС Live, смартфоны с подарочными подписками, миллионы подписок на сервисы экосистемы, а также уникальные подарки от контентных и развлекательных сервисов: встречи с писателями Сергеем Минаевым, Александром Цыпкиным от сервиса Строки, встречи с артистами Zivert, Feduk, Антоном Беляевым и Slava Marlow от МТС Музыки, а также амбассадорами бренда Дмитрием Нагиевым и Анастасией Ивлеевой и много других призов.

«Иркутский филиал в следующем году отпразднует 20-летие, за это время покрыли сетью LTE более 90% населения региона, а также запустили ряд проектов, помогающих развитию региона. Например, мы оцифровали ряд туристических объектов – создали аудиогид по Кругобайкальской железной дороге и фильм в формате виртуальной реальности по Шишкинской писанице. Теперь, в день рождения МТС, мы будем дарить подарки нашим абонентам и всем желающим. А в случае выигрыша ценных призов, мы еще и оплатим налоги за победителя», – отмечает директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Для получения гарантированного приза достаточно подтвердить участие на сайте или в приложении «мой МТС» и прокрутить куб для определения приза. Участники также смогут претендовать на суперпризы, которые будут разыгрываться до января 2024 года.

Более подробная информация о розыгрыше и правила участия на сайте.