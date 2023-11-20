Илон Маск может появится на фестивале AI Journey в Москве

Владелец компаний Tesla и SpaceX получил приглашение. Об этом узнали «Известия» в оргкомитете.

«Организационный комитет международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) приглашает предпринимателя Илона Маска, бывшего генерального директора OpenAI Сэма Альтмана и сооснователя OpenAI Грега Брокмана принять участие в мероприятии в качестве спикеров», – сказано в пресс-релизе мероприятия.

Напомним, что восьмая международная конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) пройдет с 22 по 24 ноября и будет посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта (ИИ), их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также популяризации среди молодёжи. В этом году перед гостями и зрителями конференции выступят авторитетные международные спикеры из Индии, Китая, Бразилии, Малайзии, Индонезии, ЮАР и других стран.