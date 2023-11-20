Суд признал правомерным корректировку расчётов за отопление в Братске

Прокуратура Падунского района Братска совместно со Службой жилищного надзора Иркутской области проверила корректность расчёта платы за отопление Братским отделением «Иркутскэнергосбыт». Проверяющие пришли к выводу, что при расчёте корректировки платы за отопление показания общедомового прибора учёта тепловой энергии в летние месяцы не должны учитываться и вынесли предписание ресурсоснабжающей организации сделать перерасчет жителям. «Иркутскэнергосбыт» доказал неправомерность этих требований и смог отстоять свою позицию сначала в Падунском районном суде Братска, а затем в апелляционном и кассационном судах.

Братск относится к тем городам области, где жители платят за отопление равными долями в течение всего календарного года. Такой способ расчёта братчане выбрали ещё в 2016 году. Каждый месяц к оплате за отопление предъявляется сумма из расчёта 1/12 от объёма потребления по показаниям общедомового прибора учёта за прошлый год. А в 1 квартале следующего года в соответствии с жилищным законодательством делается годовая корректировка за предыдущий календарный год.

Специалисты Службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области анализировали расчет корректировки платы за отопление в 2021 году при рассмотрении жалобы собственников двух квартир одного многоквартирного дома Братска. По предположению проверяющих в январе вышел из строя общедомовой прибор учета тепловой энергии и расчеты были сделаны с января по март 2021 года исходя из среднемесячного объёма потребления тепловой энергии, а с апреля по декабрь 2021 по нормативу потребления коммунальных услуг. Прокуратура и орган жилищного надзора полагали, что объёмы тепловой энергии, потреблённые на нужды отопления, определяются строго по количеству дней, охваченных отопительным периодом. А при расчёте корректировки платы за отопление показания общедомового прибора учёта тепловой энергии в летние месяцы не должны учитываться. Тогда прокуратура вынесла представление Братскому отделению «Иркутскэнергосбыт» и потребовала произвести перерасчёт платы за отопление, на что получила отказ из-за отсутствия оснований, так как расчеты производятся в программном комплексе по единому методологическому алгоритмуна территории всей Иркутской области в соответствии с действующим законодательством.

Прокурор обратился в суд и потребовал признать незаконным отказ «Иркутскэнергосбыта» исполнить представление прокуратуры и сделать перерасчёт годовой корректировки за отопление. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований прокуратуры. А апелляционный и кассационный суд поддержали нижестоящий суд. Суды отметили, что норматив потребления гражданами тепловой энергии устанавливается с учётом равномерного распределения расходов населения по оплате указанных коммунальных услуг в течение всего календарного года, независимо от того, что ежемесячное потребление тепловой энергии не может быть равномерным в силу климатических и погодных условий. Суды пришли к выводу, что корректировка платы, произведённая ресурсоснабжающей организацией, полностью соответствует законодательству, а именно Правилами №354, требования прокуратуры в свою очередь являются необоснованными.

– Годовая корректировка ни что иное, как приведение величины оплаты к фактическому потреблению. Формулы для расчета с учетом всех обстоятельств – есть или нет общедомовой и индивидуальный приборы учета, прописаны в законе. Мы руководствуемся в работе соответствующими документами Жилищного кодекса – Правила 354, ст.157, п.42.1, – Оксана Придиус, заместитель директора по работе с бытовыми потребителями «Иркутскэнергосбыт».

Проведение годовой корректировки по отоплению предусмотрена законом еще с 2012 года в домах с общедомовыми приборами учета. Проводится в тех городах, где выбран способ платы за отопление в течение календарного года. Например, это города Братск, Шелехов, Усть-Илимск, Железногорск-Илимский, поселок Белореченский Усольского района. При этом Усть –Илимск и поселок Белореченский путем проведения публичных слушаний приняли решение перейти на фактический способ оплаты за отопление в течение отопительного периода и обратились с оформленной заявкой в Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области. Министерство издали приказ об изменении способа оплаты за отопление в данных населенных пунктах с 1 сентября 2024 года. Все остальные города в зоне присутствия «Байкальской энергетической компании» уже перешли на оплату по факту. Это Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Зима, Саянск.

Жители городов Братск, Шелехов и Железногорска-Илимского тоже могут обратиться к мэрам своих городов, чтобы вопрос об оплате за фактические месяцы потребления был решен. И тогда плата будет начисляться только в те периоды когда отопление будет в домах, а в летние месяцы нет. Все зависит от инициативы граждан и органов местного самоуправления