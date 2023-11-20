Сильный ветер, снег и метели ожидаются в Иркутской области 21 ноября

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 ноября ночью в западных, северо-западных, северо-восточных районах, днем по области местами ожидается северо-западный ветер 15-20 м/с, снег, метели.

По области – переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег, в Катангском, северо-восточных районах и ночью в южных, верхнеленских, Киренском, Усть-Кутском районах – без существенных осадков, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, юго-западный – 5-10 м/с, ночью в западных, северо-западных и северо-восточных районах, днем по области местами порывы до 15-20 м/с, метели.

В Иркутске – переменная облачность, ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой снег. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем - 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, в пригородной зоне – до 15-18 м/с.

На Байкале – облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный, северо-западный – 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с, днем по югу и средней части – 15-20 м/с, местами порывы 22-27 м/с.