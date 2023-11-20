Зарплаты бюджетников проиндексируют в Иркутской области в 2024 году

Помимо этого, принято решение увеличить должностные оклады работников госучреждений на 6,6%. Об этом рассказал председатель правительства Иркутской области Константина Зайцева.

«Помимо того что мы повышаем и индексируем зарплату, сегодня приняли решение увеличить должностные оклады работников государственных учреждений на 6,6%. Кроме того, в нашей совместной работе в предыдущие годы пришли к мнению, что при рассмотрении бюджета региона приоритетным должен быть вопрос по выплате заработной платы. И этой рекомендации трехсторонней комиссии придерживаемся», – говорит Константин Зайцев.

Напомним, что среди регионов Сибирского федерального округа по уровню средней заработной платы работников по итогам первого полугодия 2023 года Приангарье находится на 2-м месте после Красноярского края.

При этом по итогам девяти месяцев 2023 года средняя заработная плата работников бюджетной сферы составила 52 301 руб., рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 116,7%. Наибольший рост средней заработной платы отмечается в учреждениях образования и культуры – 118%, в учреждениях социальной защиты и здравоохранения – 116%.