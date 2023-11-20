ИНК и платформа «Профессионалы 4.0» будут сотрудничать в сфере удаленной занятости

«Иркутская нефтяная компания» (ИНК) и «Газпром нефть» подписали соглашение о сотрудничестве по направлению развития платформенной и проектной занятости с помощью онлайн-платформы «Профессионалы 4.0». Соглашение подписали генеральный директор, председатель правления ИНК Яков Гинзбург и директор по развитию платформы «Профессионалы 4.0» компании «Газпром нефть» Николай Долгов на выставке-форуме «Россия».

Сервис позволит ИНК привлекать на проект внештатных специалистов в области ИТ, бизнес-анализа и маркетинга.

Ежегодно на «Профессионалах 4.0» публикуется более 700 проектов технологических компаний и крупнейших работодателей. База исполнителей на платформе превышает 45 тыс. экспертов. Самый большой спрос на специалистов в IT — 32,7% заказов, на втором месте задачи в сфере маркетинга и продуктового подхода — 15,5%. Также растет количество вакансий в области графического дизайна.

За пять лет услугами платформы «Профессионалы 4.0» воспользовались более 100 российских компаний, среди которых «Газпром нефть», «Ростелеком», «Северсталь» и Росатом.

«ИНК сегодня реализует целый ряд проектов, которые требуют участия специалистов из разных отраслей. Мы используем разные способы поиска новых кадров, активно работаем со школьниками и студентами, обучаем своих работников. Платформа «Профессионалы 4.0» - это еще один инструмент для привлечения специалистов, на этот раз в новом для нас формате. Рассчитываем, что это будет положительный опыт: как для компании, так и для внештатных сотрудников, которые познакомятся с нашими бизнес-процессами и подходами», — Яков Гинзбург, генеральный директор, председатель правления «Иркутской нефтяной компании».

«Рынок труда значительно меняется, все больше кандидатов хотят совмещать несколько видов деятельности и дохода от конкретных проектов вместо найма в штат. Бизнесу в условиях цифровой экономики часто выгоднее «арендовать» сотрудников, чем расширять штат. Сегодня мы откроем для наших партнеров из «Иркутской нефтяной компании» доступ к большому облаку внештатных специалистов, готовых ускорить реализацию важных для бизнеса проектов. Вместе с компанией будем развивать новые цифровые инструменты взаимодействия сотрудников», — Николай Долгов, директор по развитию платформы «Профессионалы 4.0».