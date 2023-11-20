2,7 тыс. квартир с ценой за «квадрат» дороже миллиона продается Москве

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали предложение квартир и апартаментов в Москве с ценой за 1 кв. м. выше 1 млн рублей.

В ноябре 2023 года на рынке недвижимости Москвы на продажу выставлено 2711 квартир с ценой за 1 кв. м. выше миллиона рублей. Объем подобного предложения показывает стабильный рост. С января нынешнего года количество лотов с ценой за 1 кв. м. увеличилось на 41,12% или на 790 лотов. Так, в начале года на рынке было представлено 1921 квартир с такой ценой за 1 кв. м.

Сейчас самый широкий выбор квартир со стоимостью квадратного метра выше 1 млн рублей в Москве представлено в многокомнатном сегменте. В этой категории сейчас продаётся 1438 квартир и апартаментов.

Также широкий выбор квартир с ценой за 1 кв. м. выше 1 млн рублей сейчас представлен в сегменте 3-комнатных квартир. В этой категории представлено 748 объектов. Здесь самый дорогой «квадрат» оценивается в 3,5 млн рублей.

Самый дорогой квадратный метр Москвы сейчас оценивается в 4,7 млн рублей. Такая стоимость за 1 кв. м. отмечена в квартире площадью 206 кв. м., которая располагается в Пресненском районе столицы. Общая стоимость объекта составляет 987 млн рублей.