79,4 тыс. автокредитов выдано в октябре 2023 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в октябре 2023 года составило 79,4 тыс. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,2% (в сентябре 2023 года – 82,9 тыс. ед.).

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в октябре 2023 года, напротив, существенно выросло – на 41,6% (в октябре 2022 года – 56,1 тыс. ед.). Во многом такой рост объясняется радикальным падением выдачи автокредитов в прошлом году.

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в октябре 2023 года было выдано в:

Москве (5,18 тыс. ед.),

Московской обл. (4,54 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (4,04 тыс. ед.),

Республике Татарстан (3,82 тыс. ед.),

Краснодарском крае (3,48 тыс. ед.).

По сравнению с предыдущим месяцем выдача автокредитов в регионах РФ в октябре 2023 года больше всего сократилась в:

Омской обл. (-14,1%),

Красноярском крае (-11,3%),

Свердловской обл. (-8,3%),

Чувашской Республике (-8,1%),

Ростовской обл. (-7,4%).

Вместе с тем, ряд регионов из топ-30, напротив, продемонстрировал рост выдачи автокредитов в октябре:

Тульская обл. (+14,4%),

Белгородская обл. (+5,4%),

Саратовская обл. (+3,7%),

Тюменская обл. (+2,1%),

Удмуртская Республика (+1,8%).

В Москве число выданных автокредитов в октябре сократилось на 2,1%, а в Санкт-Петербурге, напротив, увеличилось на 0,6%.

«Выдача автокредитов снижается третий месяц подряд после непрерывного роста в первой половине текущего года, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Вероятнее всего, это свидетельствует о некоторой стабилизации на рынке автокредитования. В целом, по сравнению с прошлым годом число выданных автокредитов в 2023 году растет в связи с увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом, а также по причине возобновления в начале года государственной программы льготного автокредитования. При этом автокредиты по-прежнему предоставляются, прежде всего, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на приемлемом уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 из 999 возможных баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл».