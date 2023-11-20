Сбер и Иркутская область договорились о сотрудничестве в области ИИ и цифровой трансформации

Искусственный интеллект будет применяться в здравоохранении, транспорте, строительстве и при защите окружающей среды.

Сбер и правительство Иркутской области договорились развивать технологии искусственного интеллекта (ИИ) в регионе. Соглашение о сотрудничестве подписали председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин и губернатор Приангарья Игорь Кобзев 17 ноября в День Иркутской области на ВДНХ на Международной выставке-форуме «Россия».

Стороны будут вместе развивать технологии ИИ, стимулировать научно-исследовательскую и инновационную деятельность для создания передовых инструментов и сервисов, которые будут применяться в Иркутской области.

Запланировано проведение исследований и пилотирование моделей машинного обучения и других технологий ИИ, в том числе в сферах здравоохранения, транспорта, строительства, защиты окружающей среды и других, а также участие в совместных мероприятиях, конкурсах и хакатонах для популяризации применения искусственного в работе государственных органов.

Дорожная карта к соглашению предусматривает организацию проектного офиса по ИИ-трансформации региона и утверждению ключевых показателей ее эффективности, отбор приоритетных сервисов с применением ИИ для госуправления и отраслей экономики области, включение приоритетных проектов с использованием искусственного интеллекта в Стратегию цифровой трансформации региона, создание Байкальского центра искусственного интеллекта, проведение образовательных и иных мероприятий.

«В сентябре этого года вместе с министерством цифрового развития и связи Иркутской области мы провели дизайн-сессию по развитию технологий искусственного интеллекта и наметили направления для совместной работы. Подписанное соглашение позволит реализовать ряд важных проектов в социально значимых сферах региона. Уверен, что опыт и передовые решения Сбера помогут повысить качество жизни людей и ускорят развитие Иркутской области», – Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.

«В Приангарье разработана Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Иркутской области, в которой отражены технологии искусственного интеллекта. Сегодня цифровизация выходит на первые позиции во всех отраслях экономики и социальной сферы. Уверен, что в рамках сотрудничества мы найдём действенные механизмы, которые будут способствовать эффективной цифровой трансформации региона», – Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области.