Сбер интегрировал функционал сервиса GigaChat в платформу по автоматизации бизнес-процессов SaluteRPA

Клиенты могут использовать искусственный интеллект в создании и настройке сценариев роботизации.

Разработчики платформы SaluteRPA от Сбера представили новый набор компонентов взаимодействия с нейросетевой моделью GigaChat , интегрированной посредством программного интерфейса GigaChat API, для роботизации бизнес-процессов. Такой набор упрощает создание и настройку сценариев роботизации, в результате компании могут использовать возможности GigaChat в своей деятельности.

Компоненты работы с GigaChat упрощают создание программных роботов с искусственным интеллектом. Это позволяет решать задачи, связанные с обработкой текста, принятием решений и генерацией ответов, значительно повышая уровень автоматизации процессов.

Платформа SaluteRPA — эффективный инструмент роботизации бизнес-процессов компании и характеризуется высокой производительностью, надежностью и соответствует самым высоким требованиям кибербезопасности. Команда Сбера предоставляет инструменты для бесшовной миграции на SaluteRPA с иностранных решений с сохранением исходных сценариев и без потери функциональности. Специалисты могут провести проект от начала до конца (end-to-end), начиная с анализа бизнес-процессов и заканчивая внедрением решений в промышленную эксплуатацию с последующим сопровождением.

SaluteRPA входит в реестр отечественного ПО, отвечает всем регуляторным требованиям и доступен для использования госкомпаниям. Узнать дополнительную информацию о платформе можно на сайте .

GigaChat API - программный интерфейс доступа к GigaChat для бизнеса. С его помощью компании могут использовать сервис для собственных решений и оптимизации процессов.