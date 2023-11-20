Эксперт объяснил рост спроса на бизнес-кредиты в юанях

В первую очередь – это компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

«Сегодня на фоне резкого повышения ключевой ставки рублевые кредиты тоже стали дороже. Для многих компаний они уже перестают быть комфортными. Если Банк России в этом году еще раз повысит ставку, кредитование в рублях станет нерентабельным. Это толкает бизнес к валютным – а именно, юаневым кредитам», – говорит эксперт.

По его словам, есть две причины:

во-первых, доля Китая в российском импорте сегодня приближается к 40%,

во-вторых, Россия и Китай оказались инфраструктурно и законодательно готовы к взаимным расчетам в валюте.

Ранее стало известно, что курсом доллара сегодня интересуются 26% россиян, курсом евро – 24%. В августе новости с валютной биржи отслеживали 3 из 10 опрошенных.

Свежие котировки валют мужчинам важнее, чем женщинам. Россияне до 35 лет интересуются биржевыми новостями чаще тех, кто старше. Граждане с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц – чаще тех, кто зарабатывает меньше.

Народный прогноз стоимости доллара на 9 января, первый рабочий день 2024 года, – 103,46 рублей, евро – 112,75 руб. Октябрьский рост биржевых котировок повлиял на народный прогноз больше, чем текущее ослабление доллара и евро.