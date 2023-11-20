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«Технониколь» откроет новый завод в Иркутской области

Предприятие по производству теплоизоляционных материалов расположено в ТОСЭР «Усолье-Сибирское». Об этом рассказали в пресс-службе компании.

На предприятии уже установили оборудование, сейчас на площадке идут пусконаладочные работы. Предполагается, что первая партия продукции сойдет с линии в начале 2024 года.

Предприятие будет выпускать полный ассортимент плит XPS, предназначенных для утепления фундаментов, полов, кровель, стен, заполнения сэндвич-панелей. Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола используется в таких отраслях строительства, как гражданское и промышленное, дорожное и железнодорожное, а также при прокладке трубопроводов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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