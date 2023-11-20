Банк «Открытие» запускает предновогоднюю акцию для вкладчиков «24% в 2024-м»

Клиенты, оформившие перед Новым годом вклад «Первый», «Надежный» или «Хороший», получат гарантированное повышение базовой ставки. Максимальная ставка составит 24% годовых на весь срок действия депозита. Предложение доступно как новым, так и действующим вкладчикам с 20 ноября по 31 декабря 2023 года включительно.

Все вкладчики, открывшие любой из трех депозитов во время акции, гарантированно получат прибавку к базовой ставке. Для 24 клиентов – главных победителей акции, доходность будет увеличена до 24% годовых. Еще 240 вкладчиков получат надбавку 6 процентных пунктов, 2,4 тысячи – 1 процентный пункт, 24 тысячи – 0,5 процентных пунктов. Для остальных клиентов повышение ставки составит 0,1 процентный пункт.

Базовая ставка по вкладам «Первый» и «Хороший» достигает 14,5%, по «Надежному» – 13,8% годовых.

Победители акции «24% в 2024-м» будут определены с помощью генератора случайных чисел в ходе трех розыгрышей, которые состоятся 5 и 19 декабря 2023-го и 11 января 2024 года.

Для участия в акции достаточно оформить один из трех вкладов на любой срок на сумму до 3 млн рублей и получением процентов ежемесячно или в конце срока действия депозита.

Все вклады можно оформить онлайн в дистанционных каналах банка или в любом офисе «Открытия».

Подробнее узнать об условиях акции «24% в 2024-м» и подобрать наиболее подходящий вклад можно на сайте банка «Открытие».