Острая нехватка дворников, врачей и токарей наблюдается в Иркутской области

Служба исследований hh.ru проанализировала спрос и предложение на рынке труда Иркутской области на начало ноября, и составила рейтинг самых дефицитных специалистов осени.

Лидером рейтинга дефицитных специальностей стали дворники – на одну вакансию приходится всего 0,5 резюме. Схожая ситуация наблюдается с врачами (0,7 резюме на вакансию), и токарями (0,9).

Количество активных вакансий для этих специалистов сегодня превышает количество резюме.

Кроме того, на начало ноября в Иркутской области зафиксирована острая нехватка автомойщиков (1 резюме на вакансию), автомехаников (1,2), сварщиков, поваров (по 1,3), главных врачей (1,4), электромонтажников (1,5), прорабов и машинистов (по 1,7), монтажников (1,8).