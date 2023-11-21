52 млн рублей направила ИЭСК на реконструкцию высоковольтной линии в Иркутском районе

Иркутская электросетевая компания завершила работы по замене провода на линии напряжением 110 кВ, которая обеспечивает транзит мощности с ТЭЦ-10 в Ангарске. ЛЭП связывает объект генерации с подстанциями «Урик» и «Усть-Орда», также к ней подключен центр питания в Никольске.

Все работы общей стоимостью 52 млн рублей специалисты филиала «Восточные электрические сети» выполнили в рекордно короткие сроки – 35 дней. Энергетики смонтировали 27,7 километра высокотемпературного провода взамен прежнего. Современный материал более надежный по сравнению со своим предшественником и может длительно выдерживать силу тока до 450 Ампер вместо 330, также он позволяет снизить потери при транзите мощности. Совокупно работы позволят повысить надежность электроснабжения по сети 110 кВ в зоне филиала.

Перед стартом работ энергетики детально отработали технологию их проведения, так как замена провода на ЛЭП высокого напряжения требует особой внимательности и проводится в сложных условиях. Максимальная высота расположения провода – 27 метров, рельеф трассы ЛЭП сменяется болотами, косогорами, перелесками и полями. Всего в работах были задействованы свыше 30 человек, в том числе сотрудники подрядной организации, а также 10 единиц техники – автовышки, манипулятор, грузовые и бригадные автомобили.

Замена провода проводилась в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, когда нагрузки на электросети значительно возрастают, в среднем на 10-20%. Ежегодно ИЭСК реализует инвестиционную программу, в этом году на развитие сетей и подготовку к ОЗП в зоне работы филиала «Восточные электрические сети» в общей сложности было направлено свыше 850 миллионов рублей.