Доля свободных денег россиян в октябре составила 29%

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, этот показатель уже третий месяц подряд прибавляет по проценту. Индекс свободных денег (ИСД) в октябре оказался на отметке в 85%. Относительно предыдущего месяца он прибавил 1,2%. По сравнению с октябрем прошлого года ИСД вырос на 2,4%.

В минувшем октябре Индекс свободных денег получил значение, близкое к аналогичным показателям двух предыдущим лет. Так, в октябре прошлого года он находился на отметке в 83%, а годом ранее – он был идентичен нынешнему и также составлял 85%.

Аналогичным образом ведет себя доля свободных денег в домохозяйствах после осуществления всех обязательных платежей и трат. В октябре прошлого года объем свободных денег в среднестатистической семье составлял 28%, а в 2021 году – также 29%, как и сегодня.

Таким образом, можно говорить о том, что даже при росте цен на товары первой необходимости, ЖКХ, топливо, транспорт, связь и другие услуги, доля свободных денег в российских семьях остается стабильной на протяжении последних двух лет. Этот факт свидетельствует и об оптимизации расходов отечественных потребителей, а также о росте общих семейных доходов.