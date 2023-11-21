Названы пять причин снижения спроса на загородную недвижимость в Московской области

Эксперты подмосковного поселка «Британика» проанализировали динамику покупательского спроса на частные дома в регионе и объяснили причины снижения интереса со стороны покупателей.

Покупательский спрос на частные дома в Московской области со стороны жителей столичной агломерации за 10 месяцев 2023 года – с января по октябрь – сократился на 28,72% относительно результата за аналогичный период прошлого года.

Эксперты коттеджного посёлка «Британика» отмечают, что несмотря на общее снижение в последние месяцы наметился рост числа запросов. Так, в октябре нынешнего года спрос вырос на 6,21% относительно сентября нынешнего года. Кроме того, рост спроса в рамках помесячной динамики фиксируется на протяжении четырёх месяцев подряд, начиная с июля.

Более того, в 2023 году рост покупательского спроса на частные дома и коттеджи в Московской области был зафиксирован в семи из десяти прошедших месяцев. При этом наиболее значительный рост был отмечен в августе, когда число обращений выросло на 12,4%.

Эксперты отмечают, что в ноябре 2023 года на рынке частных домов Московской области экспонируется 7922 частных объектов, которые были построены за последние три года, то есть начиная с 2020 года.

– 2023 год принес значительные изменения на рынке частных домов в Московской области, среди которых выделяются несколько ключевых факторов, – Константин Иванов, руководитель отдела маркетинга КП «Британика».

Повышение ключевой ставки Центрального Банка стало первым и одним из основных факторов, влияющих на снижение спроса. Это ужесточило условия кредитования, в том числе ипотечного, оставив многих потенциальных покупателей без доступа к необходимым финансовым ресурсам.

Ужесточение требований к выдаче ипотеки также оказало значительное влияние. Сложности в получении ипотечных кредитов привели к тому, что покупка недвижимости стала менее доступной для широкого круга потребителей.

Геополитическая нестабильность сыграла свою роль в формировании общей экономической неопределённости, что, в свою очередь, повлияло на решения потенциальных покупателей откладывать или отказываться от крупных инвестиций, таких как покупка недвижимости.

Повышение цен на недвижимость, особенно в свете рекордных показателей стоимости в Москве и Московской области, заставило покупателей искать альтернативы в других регионах. Это привело к перераспределению спроса и уменьшению интереса к дорогостоящим объектам в данном регионе.

Снижение количества ликвидных объектов также сыграло свою роль. Активный спрос последних лет исчерпал запас привлекательных объектов, оставив на рынке менее желанные варианты.

Наконец, многие из тех, кто переехал за город во время пандемии, столкнулись с разочарованием в загородной жизни, что также способствовало снижению спроса.

Комбинация этих факторов создала сложную ситуацию на рынке частных домов в Московской области в 2023 году, отражая изменяющиеся потребности и предпочтения покупателей в контексте текущих экономических и социальных условий.