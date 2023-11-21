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Сеть семейных кафе «Андерсон» продана «Вкусвиллу»

Ранее владелица сети Анастасия Татулова сообщала о проверках силовиков, говорится в поступившем в РБК сообщении.

«Наши команды много раз пересекались за эти годы, и результат этого взаимодействия всегда был успешным. Я верю, что синергия двух близких по духу брендов даст нашим гостям дополнительные поводы для радости», – сказала основательница кафе Анастасия Татулова.

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Она пояснила, что «Андерсон» стал частью экосистемы «Вкусвилла» и выразила благодарность сотрудникам и ретейлеру. «В самые темные времена «Андерсоны» и вся наша команда делала мир вокруг нас чуточку лучше, добрее и вкуснее», – добавила бизнесвумен.

Напомним, что основательница столичной сети семейных кафе и кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова стала широко известна в 2020 году – после публикации в Форбс и выступления на встрече бизнес-сообщества с Владимиром Путиным по проблемам поддержки предпринимателей во время пандемии COVID-19. В этом же году она стала общественным омбудсменом в сфере малого и среднего бизнеса. Соответствующий приказ подписал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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