300 тыс. квадратных метров жилья введут в Иркутске в 2023 году

Целевой показатель на этот год составил 224 тыс. кв. м. Об этом рассказал председатель комитета по градостроительной политике мэрии Евгений Харитонов. Таким образом, целевой показатель будет превышен более чем на треть.

В настоящее время плановый показатель по вводу в эксплуатацию достигнут: при цели 224,4 тысяч кв. м, уже введено 244,1 тысяч кв. м жилья. Всего за год будет сдано около 300 тыс. «метров».

На сегодня выдано 58 разрешений на строительство многоквартирных домов. Предполагается возведение более миллиона квадратных метров до конца 2028 года.

Ранее стало известно о том, что объемы ввода жилья в Иркутской области планируют увеличить до 2,3 млн кв. м. Такие цели обозначены в государственной программе «Доступное жилье» на 2024-2030 годы, которая принята на днях в Приангарье. По итогам 2022 года в регионе было построено 1,235 млн квадратных метров жилья. Таки образом, за семь лет показатель планируют увеличить вдвое.

Как рассказал министр строительства Иркутской области Александр Галкин, главными целями программы является увеличение годового объема ввода жилья, расселение жителей из аварийного жилого фонда и господдержка в обеспечении жильем льготных категорий граждан.

Госпрограмма была утверждена 13 ноября на заседании Правительства Иркутской области, которое прошло под руководством Председателя Константина Зайцева.