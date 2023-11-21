OlkhonIceFest-2024: cтали известны даты проведения ледового фестиваля на Байкале

В День Иркутской области на выставке-форуме «Россия» были объявлены даты проведения юбилейного, пятого фестиваля культуры и творчества Olkhon Ice Fest, который ежегодно проходит на Байкале.

– В 2024 году Olkhon Ice Fest пройдёт с 15 февраля по 15 марта. Тема фестиваля – единение стихий и человека, бережное и уважительное сосуществование людей с природой, а также с духами и хранителями мест, героями преданий и носителями традиций, – рассказал директор фестиваля Семен Майор.

По традиции парк ледового искусства создадут мастера из всех уголков России. В рамках фестиваля пройдет симпозиум по ледовой скульптуре. Значительную территорию фестиваля займут скульптуры, выполненные в технике ледопластики.

Напомним, ледопластика – это новое направление в работе со льдом, которое зародилось в 2020 году на Ольхоне во время фестиваля ледовых скульптур. Особенность техники заключается в работе с замерзшими на прибрежных скалах наплесками от волн. Все они имеют свои структуру и цвет, в которых скульпторам видят образы, зашифрованные природой. Основой для создания ледовых произведений служат не только уникальные и неповторимые наплески, но и ледовые гроты, украшенные сталактитами и сталагмитами.

Olkhon Ice Fest — открытая и бесплатная для зрителей и гостей площадка. Здесь пройдут культурные и творческие события, будут работать детский ледовый городок, интерактивные развлекательные локации для детей и взрослых, мастера декоративно-прикладного искусства, а также ресторан этнической кухни.

Сайт события: olkhonice.ru.

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