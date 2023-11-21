Объем ипотек под ИЖС вырос в 2–3 раза

За девять месяцев 2023-го объем выдач кредитов на ИЖС и загородную недвижимость составил 314,3 млрд рублей, сообщают «Известия».

Это более чем в три раза превышает показатели января–сентября 2022-го. Количество таких ссуд увеличилось в банке в 2,4 раза.

– Востребованность ИЖС объясняется возможностью оформить льготную ипотеку в этом сегменте. За январь–сентябрь практически 100% таких кредитов выдано по госпрограммам, – пояснили в «Сбере».

Эксперты объясняют, что строительство собственного дома более доступно по цене, чем лоты на первичном и вторичном рынках в многоэтажных домах. Там привели пример: в Московской области – самом активном регионе – квадратный метр в строящемся частном жилом секторе втрое дешевле, чем «квадрат» в новостройке, и в 2,5 раза меньше он стоит, если сравнивать с готовым жильем.

Ранее стало известно, что более 70% россиян интересуются одноэтажными домами. Чаще всего загородную недвижимость покупают мужчины – на них пришлось 57% сделок.

Примерно половина клиентов Сбера оформляли ипотеку на ИЖС в возрасте от 31 до 40 лет. Причем 74% заемщиков состояли в браке, 21% были холосты, а 5% – разведены. Большая часть посетителей витрины Домклик (72%) интересуется одноэтажными домами. Около 21% ищут двухэтажные дома, 5% – как одноэтажные, так и двухэтажные, а 2% изучают предложения двух и трёхэтажных построек. При этом 68% пользователей отдают предпочтения каменным домам, а 32% – деревянным.

Как показало исследование, в январе-начале сентября 2023 года средний размер кредита в России на ИЖС составил 4,3 млн рублей, а средний первоначальный взнос – 21,1% стоимости дома. При этом ежемесячный платёж по кредиту на индивидуальное жилищное строительство в России в этот период составил 33,2 тыс. рублей.