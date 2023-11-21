Россия займется разработкой нефтяных проектов во Вьетнаме

В обмен на налоговые льготы для совместных предприятий. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы кабмина.

«Предлагается ратифицировать протокол, предусматривающий меры госстимулирования деятельности ООО «СК «Русвьетпетро» на территории РФ с целью вовлечения в разработку ранее нерентабельных участков месторождений. Это позволит увеличить долю извлекаемой нефти с учетом сокращающихся объемов добычи в связи с переходом на позднюю стадию разработки месторождений», – говорится в документах правительства, с которыми ознакомились «Известия».

В качестве меры поддержки «Русвьетпетро» может стать введение понижающих коэффициентов для выплат НДПИ: коэффициент 0,41 с 1 января 2024 до 31 декабря 2028 года, а также коэффициент 0,6 с 1 января 2029 года.

РФ же взамен получит право участвовать в разработке действующих нефтегазовых месторождений на территории Вьетнама, а также поддержку совместного российско-вьетнамского предприятия «Вьетсовпетро».

Ранее стало известно, что «Технониколь» откроет новый завод в Иркутской области. На предприятии уже установили оборудование, сейчас на площадке идут пусконаладочные работы. Предполагается, что первая партия продукции сойдет с линии в начале 2024 года.

Предприятие будет выпускать полный ассортимент плит XPS, предназначенных для утепления фундаментов, полов, кровель, стен, заполнения сэндвич-панелей. Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола используется в таких отраслях строительства, как гражданское и промышленное, дорожное и железнодорожное, а также при прокладке трубопроводов.