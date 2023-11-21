«Тальцы» вошли в ТОП-5 этнодеревень России

Эксперты МТС Travel составили список деревенских комплексов в разных регионах России для отдыха тех, кто устал от ритма больших городов, пробок и офисов, сообщает РИА Новости.

В коллекции архитектурно-этнографического музея «Тальцы» более 20 000 экспонатов. На территории есть церковно-приходская школа, усадьбы зажиточных крестьян, казака и псаломщика, фельдшерский пункт, волостное правление. Внутри построек собраны старинные предметы быта. Главные достопримечательности «Тальцов» – это Спасская проезжая башня и Казанская церковь Илимского острога, обе построены в 60–70-х годах XVII века.

В «Тальцах» у туристов есть возможность посетить тофаларское и эвенкийское стойбища, бурятский улус-летник (поселение), эвенкийское захоронение. На территории комплекса можно познакомиться с жизнью, бытом и верованиями коренных народов Прибайкалья. В усадьбах музея проходят мастер-классы, на которых взрослые и дети создают глиняные игрушки, открытки из бересты, мастерят обрядовых кукол, например, «Богатушку» – ей в тельце обязательно зашивают целебную травку, монету или горстку зерна, чтобы быть богатым и здоровым.

На территории комплекса находится трактир, в меню которого есть уха по-сибирски, традиционные позы, соленая черемша со сметаной, согревающий сбитень и чай на травах.

Комплекс расположен менее чем в часе езды от центра Иркутска, где будущей зимой проживание в сутки на двоих в среднем стоит порядка 4 800 рублей.

Также в подборку экспертов МТС Travel вошли музей под открытым небом с деревянными избами, перевезенными сюда с Русского Севера в Ленинградской области, Комплекс деревянных построек различного назначения XVI–XX веков «Витославлицы» в Новгородской области, дома зажиточных крестьян, ремесленников, купцов с подлинными орудиями труда, мебелью, кухонной утварью XV–XX веков «Татар Авылы» в Татарстане и Этнокомплекс «Ясна», созданный на месте священной Шоркинской дубравы в Чувашии.