Прокуратура заинтересовалась ростом кадастровой цены недвижимости

Жалобу направил бизнес. Об этом сообщают «Известия».

Кадастровая стоимость коммерческой недвижимости выросла от двух с половиной до сотни раз в зависимости от объекта, пожаловались генпрокурору Игорю Краснову предприниматели Ульяновска. Они заявили, что из-за этого налоги для них существенно увеличатся, что может привести к разорению предприятий.

Так, директор ульяновской птицефабрики «Персонал» Павел Майоров заявил, что у предприятия более 40 объектов недвижимости и повышение кадастровой стоимости приведет к тому, что в следующем году налоговая нагрузка на компанию вырастет минимум в два с половиной раза.

Предприниматель рассказал, что теперь кадастровая стоимость активов в несколько раз превысила рыночную, и назвал методику расчетов «непонятной и непрозрачной». Например, оценка имеющегося у предприятия двухкилометрового водопровода выросла в 13 тыс. раз и стоит теперь 19 млн рублей.

Сегодня стало известно, что 300 тыс. квадратных метров жилья введут в Иркутске в 2023 году. Целевой показатель на этот год составил 224 тыс. кв. м. Таким образом, целевой показатель будет превышен более чем на треть.

В настоящее время плановый показатель по вводу в эксплуатацию достигнут: при цели 224,4 тысяч кв. м, уже введено 244,1 тысяч кв. м жилья. Всего за год будет сдано около 300 тыс. «метров».

На сегодня выдано 58 разрешений на строительство многоквартирных домов. Предполагается возведение более миллиона квадратных метров до конца 2028 года.