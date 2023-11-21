Братский «Падун-хлеб» повысил выработку на 33% благодаря нацпроекту «Производительность труда»

На заводе «Падун-хлеб» завершилась активная фаза участия в нацпроекте «Производительность труда». По достигнутым результатам предприятие стало один из лучших за всю историю реализации национального проекта в Иркутской области: выработка в расчёте на одного сотрудника увеличилась на 33%, объёмы незавершённого производства снизились на 86%, а время протекания процесса сократилось на 42%. Следующий шаг — распространить применение технологий бережливого производства с пилотного потока на все этапы производственного процесса.

Фото — пресс-служба администрации Братска

«Улучшения в рамках нацпроекта обычно начинают с производственного участка, доля которого в структуре выручки больше всего, – тогда и результаты предприятие видит быстрее, да и сам эффект окажется масштабнее. «Падун-хлеб» оптимизировал линейку слоёных изделий, и теперь команде предстоит определить, какое направление будет следующим. Но уже очевидно, по впечатляющим результатам на пилотном потоке, что потенциал для оптимизации будет значительным на всех направлениях», — отметил первый заместитель председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Реализация мероприятий нацпроекта на заводе началась в апреле этого года. Эксперты Регионального центра компетенций (оператор реализации нацпроекта в Иркутской области) изучали технологические процессы, выявляя проблемные места, чтобы сократить издержки, повысить эффективность оборудования и персонала. За это время сотрудники РЦК выявили 88 проблем производственного цикла, сделали анализ ассортимента продукции и разработали план внедрения инструментов бережливого производства.

Фото — пресс-служба администрации Братска

«Это радостное для всех нас событие – и для самого завода, конечно же, и для администрации города, да и для всех братчан! Но на этом реализация национального проекта не завершается, предприятие продолжит внедрение инструментов бережливого производства уже самостоятельно. А я благодарю Региональный центр компетенций и Фонд развития промышленности Иркутской области за помощь нашим братским предприятиям в повышении производительности труда и эффективности производства», — сказал на торжественной церемонии подведения итогов мэр Братска Сергей Серебренников.

К словам главы Братска присоединился и генеральный директор АО «Падун-Хлеб» Денис Кожеуров, который подчеркнул, нацпроект — это серьёзный, эффективный и, самое главное, бесплатный инструмент, который помогает предприятиям области выходить на новый уровень.

Фото — пресс-служба администрации Братска

Согласно рейтингу участников проекта за 2022 год, который формирует Минэкономразвития РФ, Иркутская область входит в группу лидеров. Основная задача нацпроекта – обеспечить к 2024 году рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей экономики не ниже, чем на 5% в год.

Напомним, в октябре число предприятий-участников нацпроекта в Иркутской области увеличилось до 60. Участие в национальном проекте для них является бесплатным.

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