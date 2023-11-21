Китайские бренды смогли увеличить продажи новых авто на рынке Сибири

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) проанализировали данные по продажам новых авто на рынке СФО. По итогам октября 2023 года, согласно данным агентства “Автомаркетолог”, автодилеры реализовали в регионах Сибири 5 616 новых автомобилей, что практически соответствует октябрьским данным. Рост продаж демонстрируют китайские автобренды, на долю которых приходится почти две трети всех проданных новых авто Сибири. Всего же за десять месяцев 2023 года владельцами новых автомобилей стали почти в 1,5 раза больше сибиряков, чем в прошлом году - 12 625.

Почти все китайские марки: Haval, Chery, Geely, Changan, Omoda, Exeed, Jetour и Tank, занимающие в региональном рейтинге самых продаваемых автомобилей позиции со второй по девятую, продемонстрировали рост объемов продаж. Исключением стал лишь Chery, который снизил продажи на 5%. А вот продукцию «Автотора» — BAIС и SWM — пока раскупают не столь бойко: общий объем продаж за год едва перевалил 20 «штук». Причем бизнес по SWM, от дистрибьюции которого недавно отказалась компания «Обухов», у калининградского завода пока вообще застопорился. В то же время еще одна китайская марка того же предприятия — Kaiyi — нашла с момента старта продаж в конце марта уже порядка сотни покупателей. В целом, на китайские машины приходится 63% всего рынка новых автомобилей в СФО.

Лидерство продаж по-прежнему сохраняет за собой отечественная Lada с 1 235 проданными новыми авто.

Несмотря на это тольяттинский автопроизводитель на 25% снизил собственный объем продаж относительно весьма успешного сентября, когда удалось реализовать 1649 машин и достигнуть рыночной доли в 29%. По итогам октября она снизилась до 23%. Наиболее весомый вклад в объем продаж продолжала вносить Lada Granta (294 машины) и две модели Niva - Legend и Travel, разошлись в октябре тиражом по 245 и 225 машин соответственно. Два других отечественных автопроизводителя – UAZ и “Москвич” показали рост продаж: у ульяновского автопроизводителя было продано немногим больше машин, чем в сентябре (99 штуки и почти все - Patriot), у «Москвича» - на 67% больше, чем месяцем ранее (все – «Москвич» 3 серии). Совокупная доля российских авто по итогам октября составила 25%.

Третье место по популярности отдано представителям японского автопрома (318 проданных авто), представители которого попадают в Россию исключительно в рамках параллельного импорта. В тройке самых популярных моделей - Lexus RX, Toyota Camry и Mitsubishi Outlander,на них пришлось более трети всех проданных автомобилей из Страны восходящего солнца.

– Стоит отметить, что немало импортеров китайских марок продолжают сегодня вести бизнес без сколько-нибудь существенных поддержек продаж в части trade-in и F&I, работая на условиях предоплаты. И если летом фактор высоких цен компенсировался относительно доступными кредитами, то с повышением в конце октября ставки ЦБ до 15% заемные деньги стали заметно дороже, а кредитные продажи продолжают сокращаться. При этом те, кто жертвует частью прибыли, на продвижение брендов за счет поддержек, в том числе совместно с банками, демонстрируют вполне хорошие бизнес-результаты, – Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто (блок автобизнеса банка «Открытие»).