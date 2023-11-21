Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Иркутске

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 76 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения ноября в Иркутске.

Больше всего в небольших российских городах в ноябре готовы платить таким специалистам, как водитель-экспедитор с категорией Е в Ярославле (220 000 руб.) и врач стоматолог-хирург в Астрахани (150 000 — 250 000 руб.).

В ноябре в топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии руководителей высшего и среднего звена, бухгалтеров, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.

В Астрахани и Владивостоке в топе зарплатных предложений ноября — врачи. Так, например, во Владивостоке врачу стоматологу травматологу-ортопеду также готовы хорошо платить: от 120 000 руб.

В Томске среди лучших по оплате — вакансия начальника конструкторского отдела (100 000 — 150 000 руб.), в Хабаровске — директора магазина (120 000 руб.), в Иркутске — технического директора (от 150 000 руб.), в Барнауле — токаря-универсала (150 000 руб.), в Рязани — оператору автоматической линии (100 000 руб.), в Пензе — ведущего экономист (80 000 — 100 000 руб.).