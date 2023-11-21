В октябре темпы роста деловой активности замедлились

Согласно показателям Индекса RSBI, который в октябре снизился и составил 54,2 пункта, малый и средний бизнес демонстрирует охлаждение деловой активности, связанное в первую очередь с сохраняющейся тенденций дальнейшего роста ключевой ставки.

Компонента Продажи после небольшого роста в прошлом месяце снова снизилась до показателей начала года, отражая ухудшение сбыта в сегменте. Компоненты Кредиты и Инвестиции, продолжая удерживать высокие показатели в зоне роста, на фоне повышения ключевой ставки продемонстрировали спад за счет снижения спроса на кредитование и ухудшения ожиданий бизнеса в отношении инвестиционных планов. Однако Компонента Кадры по своим показателям приблизилась к летнему рекорду, и единственная из всех компонент выросла за счет улучшения ситуации с фактическим наймом новых сотрудников.

«В октябре фактические показатели деятельности малого и среднего бизнеса сохранялись в зоне роста, однако на фоне изменения денежно-кредитной политики мы отмечаем усиление пессимизма предпринимателей в вопросах инвестиций, которые сдерживаются дальнейшей неопределенностью, связанной с повышением ключевой ставки, и возможным ослаблением спроса на товары и услуги. При этом, несмотря на постепенное снижение интереса бизнеса к заемному финансированию, его доступность остается на высоком уровне, в том числе за счет действующих государственных программ поддержки сектора МСБ», - сказал Кирилл Тихонов, вице-президент, заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

Изменение индекса по компонентам, в п.п.

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ, Magram Market Research

Основные тренды

Компонента Продажи опустилась до 46,5 пунктов, до минимума с середины весны. Основным фактором снижения показателя стало усиление пессимизма предпринимателей в отношении спроса. Так, снизились ожидания по росту выручки. Доля респондентов, заявивших о снижении, сократилась до 23%, т.е. на 8 п.п. за месяц - до минимального с февраля текущего года значения. При этом 27% предпринимателей опасаются ухудшения сбыта, что стало уже максимальным показателем с зимы. Ситуация с фактическими продажами, напротив, улучшилась: выручка сократилась только у 30% МСП – и это минимум с 2017 года.

Фактические и ожидаемые изменения выручки в секторе МСП

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ

Компонента Кадры – единственная выросла, достигнув второго максимума за всю историю исследования после рекорда в августе. Подъем в кадрах обеспечен улучшением фактического найма. По итогам октября расширили свой штат 14% компаний – это максимум с 2020 года. В то же время минимальная доля опрошенных МСП за последний год сокращала персонал. Положительная тенденция в фактическом найме может указывать на адаптацию малого и среднего бизнеса к текущим условиям на рынке труда и выявлению новых «рычагов» к привлечению сотрудников. Сдержал рост компоненты немного возросший пессимизм предпринимателей в части ожиданий: планируют сокращения в ближайшие три месяца 7% респондентов, что стало максимумом с начала года.

Фактические и ожидаемые изменения штата сотрудников в компаниях МСП

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ

Компонента Инвестиции немного снизилась на ухудшении ожиданий, но осталась в зоне уверенного роста. Доля МСП, планирующих инвестировать в расширение бизнеса, сократилась до 24% на 4 п.п. за месяц, что стало минимумом с начала 2022 года. Однако процент респондентов, планирующих или уже сокращающих бизнес, остается невысоким - 5% и 6% соответственно. Фактическая инвестиционная активность осталась комфортной: каждый пятый предприниматель расширял свой бизнес.

Фактические и ожидаемые инвестиции в компаниях МСП

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ

Компонента Кредиты показала небольшое снижение на фоне роста кредитных ставок, но по-прежнему выглядит увереннее других компонент. Снизилась доля удовлетворенного спроса: процент компаний, получивших одобрение кредита, сократился с 15% в сентябре до 13% в октябре. Доля респондентов, заявивших о наличии займа, практически не изменилась с сентября и составила 14%. Третий месяц подряд растет процент компаний, которые не пытались получить финансирование из-за высоких процентных ставок. В октябре их доля составляла 19%. Несмотря на некоторое снижение, доступность кредитов остается комфортной.

Изменения доступности банковского кредита в компаниях МСП

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ

Индекс RSBI по размерам бизнеса

В октябре индексы малого и среднего бизнеса снизились. Более заметно снизился показатель у малого бизнеса ввиду сокращения доли одобрений по кредитам и снижения инвестиционной активности. У предпринимателей микросегмента стали более сдержанные ожидания по выручке, что повлияло на замедление темпов роста деловой активности. Индекс среднего бизнеса на фоне других, напротив, показал рост. Подъем деловой активности обеспечен повышением доступности финансирования и увеличением фактических инвестиций. Средний бизнес более устойчив к повышению ключевой ставки благодаря большей вовлеченности в льготное кредитование, в котором процентные ставки ниже и менее волатильны.

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research, НАФИ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research, НАФИ

Индекс RSBI по видам деятельности

В октябре индексы по всем видам деятельности снизились, оставаясь при этом на уровне уверенного роста деловой активности. Больший спад показателя продемонстрировала сфера производства из-за сокращения доли МСП, уже имеющих кредит, и меньшего оптимизма по поводу расширения бизнеса. Несмотря на это, индекс в сфере производства остается самым высоким на фоне других. Индексы в торговле и секторе услуг также показали небольшой спад, оказавшись на одном уровне из-за ухудшения ожиданий по сбыту. Отметим, что сектор торговли в октябре показал большую сдержанность в инвестиционных планах.

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research, НАФИ

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону. В октябрьском опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1789 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации