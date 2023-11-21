Иркутяне рассказали о достойной жизни на пенсии

Жителям Иркутска для качественной жизни на пенсии нужно полноценное питание, собственная недвижимость, а также культурный досуг. При этом приоритетность критериев за последние три года изменилась, а горожане чаще мечтают о личном транспорте. Это показал опрос СберНПФ.

Респонденты в ходе опроса перечисляли блага, которые должны быть доступны обычной семье иркутских пенсионеров. Опрошенные иркутяне в золотой стандарт жизни на заслуженном отдыхе включили: полноценное питание, в том числе вне дома (98%); собственный дом или квартиру (92%); культурный досуг ― театры, книги, выставки (89%); поездки на отдых по России и за границу (84%); личный автомобиль (82%).

СберНПФ проводил аналогичное исследование в 2020 году. Тогда личный автотранспорт жители Иркутска оставили за пределами пятёрки, а лидерство отдали «качественной медицине». За три года на восемь процентных пунктов выросла значимость «собственного автомобиля»: с 74% до 82% голосов.

«Россияне стали выше оценивать значимость собственных сбережений на пенсию: оценка этого параметра в среднем по стране выросла на семь процентных пунктов. Если три года назад 86% респондентов считали необходимым условием достойной жизни на пенсии личный капитал, то в 2023 году их уже 93%. Причём для женщин накопления на заслуженный отдых ― ценность номер один: её озвучили 99% опрошенных (у мужчин — 85%). Далее в женском рейтинге обязательных благ следуют полноценное питание (97%), качественная медицина (95%) и своё жильё (94%). В мужской список приоритетов вошли полноценное питание (93%), собственная недвижимость (90%), качественная медицина и культурный досуг (по 88%)», — Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

«Жители Иркутска предъявляют высокие требования к качеству жизни на пенсии: горожанам важно продолжать выходить в свет, наслаждаться путешествиями и владеть собственным авто. Сохранить привычный уровень потребления в новых обстоятельствах позволит солидный капитал. Сформировать его можно, в том числе с пенсионными программами от СберНПФ. Ещё один инструмент для достижения этой цели заработает в 2024 года: запустится программа долгосрочных сбережений (ПДС). С ПДС иркутяне смогут получить до 108 тыс. рублей софинансирования от государства, а также активно управлять пенсионными накоплениями», — Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Исследование проводилось в октябре 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек методом телефонного опроса (CATI). В опросе приняли участие 15 тыс. респондентов старше 18 лет.

Какие блага, по вашему мнению, должны быть доступны обычной семье иркутских пенсионеров? (Множественный ответ, % от общего числа респондентов.)