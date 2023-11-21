ПСБ – генеральный партнер ГУМ-Катка на Красной Площади

ПСБ стал генеральным партнером ГУМ-Катка на Красной Площади на сезоны 2023-2025 гг. В рамках партнерства банк и ГУМ-Каток планируют проводить совместные мероприятия, направленные на продвижение здорового образа жизни, запустят специальные обучающие программы по катанию на коньках для детей с особенностями развития.

«ПСБ активно поддерживает социально значимые проекты и инициативы в сфере развития спорта и популяризации здорового образа жизни в России, развивает спортивную инфраструктуру на всей территории страны, создает новые объекты и программы. Так, в рамках «Первого Всероссийского Спортивного Проекта «ПСБ-Детям» банк уже открыл 17 центров уличного баскетбола, построил ледовый дворец в Парке Патриот. Сотрудничество с ГУМ-Катком расширит наши возможности в сфере популяризации детского и массового спорта и позволит нам стать частью доброй традиции, ведь катание на коньках — это один из символов праздничной атмосферы и новогодних праздников», - рассказал Рубен Бегунц, вице-президент - директор по спортивным проектам ПСБ.

Один из самых масштабных катков страны на Красной площади начнет свою работу 29 ноября. Каждую неделю на льду ГУМ-Катка будут проходить бесплатные мастер-классы со звездами российского спорта – опытными тренерами, известными хоккеистами и фигуристами.