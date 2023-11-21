60% иркутян в новом году ждут повышения зарплаты

За год выросли запросы к компенсационному пакету и условиям труда. Иркутяне скучают по интересным задачам. Но главные надежды — на рост зарплаты. Сервис по поиску работы SuperJob узнал, чего ждут от работы горожане в 2024 году. В опросе приняли участие экономически активные граждане из города, имеющие постоянную работу.

58% иркутяне в новом году ожидают повышения зарплаты. 37% — стабильной работы компании. По 25% респондентов в будущем году хотели бы продвинуться по карьерной лестнице и решать новые интересные задачи. Еще 24% надеются на взаимопонимание с руководством. Об улучшении условий труда мечтает 21% горожан. 18% ждут пересмотра системы мотивации в 2024 году. 10% хотели бы признания своих заслуг, 9% — снижения нагрузки. 5% мечтают об улучшении взаимоотношений в коллективе.

Только 7% признались, что в будущем году ничего не ждут от работы.

О повышении зарплаты чаще говорили мужчины (62% против 53% среди женщин). Представители сильного пола также больше рассчитывают на карьерный рост, улучшение условий труда и расширение компенсационного пакета. Женщины же чаще надеются на снижение нагрузки и более лояльное отношение руководства.

Чем старше респонденты, тем больше запросов на снижение нагрузки и стабильную занятость. Чем моложе, тем больше надежд на рост заработка, повышение по службе и улучшение системы мотивации.

Иркутяне с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц чаще мечтают о стабильности, адекватном руководстве и отзывчивых коллегах. С ростом уровня доходов увеличивается число запросов на повышение зарплаты, улучшение условий труда, расширение компенсационного пакета, карьерный рост и интересные задачи.