Банк «Открытие» и Сhery запустили новую кредитную программу – «Честная ставка»

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) объявил о запуске субсидированной программы автокредитования с маркой Chery. Программа «Честная ставка» позволит потенциальным клиентам и поклонникам марки приобрести модели бренда по ставке от 0,01%, без каких-либо дополнительных условий.

Оформить автокредит на модели марки можно под залог приобретаемого автомобиля, на сумму до 5 млн рублей, сроком от года до семи лет и без первоначального взноса. Ставки варьируются 0,1% до 16,5% и зависят от суммы первоначального взноса и периода кредитования. Минимальную ставку в 0,01% клиент может получить, взяв автокредит на один или два года, с суммой первоначального взноса от 50% и выше.

Программа доступна у всех официальных дилеров марки CHERY в России и распространяется на весь модельный ряд бренда, в том числе гибридные автомобили TIGGO 8 PRO PLUG-IN HYBRID и TIGGO 7 PRO PLUG-IN HYBRID.

«Новая кредитная программа «Честная ставка» разработана с учётом требований настоящего времени и отвечает интересам и предпочтениям потенциальных клиентов бренда CHERY. Кредитная программа позволяет клиенту взять автомобиль в кредит по выгодной фиксированной ставке, без ее увеличения до конца срока кредитного договора. Она также органично дополняет уже действующие программы поддержки продаж, благодаря чему каждый клиент сможет найти свой вариант приобретения автомобиля, руководствуясь собственными пожеланиями и возможностями», – отметил Сергей Садовенко, директор по продажам марки CHERY в России.

Оформить кредит на автомобили Chery можно по и по другим программам банка «Открытие». Доступная сумма кредита – до 12 млн рублей, срок – до 7 лет, первоначальный взнос – от 0%. В этом случае автопроизводитель предоставит скидку на автомобили Chery от 140 000 до 300 000 рублей в зависимости от модели.

Ставка при оформлении автокредита будет также зависеть от первоначального взноса и срока кредита и начинаться от 17,9% годовых. При выбранном сроке кредитования от 4 лет клиент может получить дисконт от 2% до 8% к кредитной ставке за счет подключения услуги «Ставка автомобилиста». Минимальная ставка таком образом составит 11,9% годовых. Страхование ТС по программе обязательно.

«Мы рады расширить сотрудничество с маркой Chery, лидером продаж среди иностранных брендов по итогам 10 месяцев этого года. Китайские автомобили становятся все более привычными марками для российского обывателя. В связи с этим программы поддержки продаж бренда позволяют сделать желаемую покупку ближе – за счет субсидирования кредитных ставок и стоимости авто», – добавила руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая.