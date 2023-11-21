2,93 млн микрозаймов выдано в октябре 2023 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре 2023 года количество микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составило 2,93 млн ед., незначительно увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем – на 2,0% (в сентябре 2023 года – 2,87 млн ед.).

Наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в октябре 2023 года было выдано в:

Москве (180,6 тыс. ед.),

Московской обл. (141,9 тыс. ед.),

Краснодарском крае (112,5 тыс. ед.),

Свердловской обл. (101,9 тыс. ед.),

Республике Башкортостан (99,3 тыс. ед.).

По сравнению с предыдущим месяцем самое существенное увеличение выдачи микрозаймов в октябре 2023 года в регионах РФ было зафиксировано в:

Красноярском крае (+3,6%),

Республике Саха (Якутия) (+3,6%),

Приморском крае (+3,3%),

Волгоградской обл. (+3,2%),

Новосибирской обл. (+3,1%).

В то же время в ряде регионов из топ-30 число выданных микрозаймов, напротив, сократилось, в том числе, в:

Омской обл. (-1,6%),

Челябинской обл. (-0,8%),

Ханты-Мансийском АО (-0,5%).

«После пиковых значений весны – начала лета 2023 года, в дальнейшем выдача микрозаймов несколько сократилась, стабилизировавшись на уровне 2,8 – 2,9 млн единиц, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – По нашему мнению, во многом это стало следствием действий регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В начале года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Таким образом, упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой».