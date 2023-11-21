Аналитики NF Group прогнозируют изменение структуры инвестиций по типам коммерческой недвижимости в 2024 году

Аналитики консалтинговой компании NF Group подвели предварительные итоги 2023 года на рынке инвестиций в коммерческую недвижимость России. По их оценке, ожидаемый годовой совокупный объем инвестиций составит рекордные за всю историю наблюдений 650-700 млрд рублей. При этом в 2024 году может произойти замедление инвестиционной активности и изменение лидирующих по объемам вложений типов коммерческой недвижимости. Доля иностранных инвестиций при этом по итогам как 2023, так и 2024 года, окажется на уровне менее 1%.

Совокупный объем инвестиций в коммерческую недвижимость в России по итогам 2023 года может составить 650-700 млрд рублей. При этом по результатам первых девяти месяцев года около 44% вложений пришлось на объекты, ранее принадлежавшие иностранным компаниям и инвестиционным фондам.

В 2024 году ожидается замедление активности инвесторов, обусловленное несколькими ключевыми факторами. Во-первых, крупнейшие иностранные собственники в России в большинстве случаев уже реализовали свои главные активы. В текущем предложении еще остаются подобные объекты, и они будут в поле интересов локальных инвесторов в 2024 году, однако крупных объемов инвестиций они уже не привлекут. Во-вторых, повышение ключевой ставки ЦБ существенно скажется на стоимости заемного финансирования. Если сделки с наиболее ликвидными активами будут интересны инвесторам, то среднедоходная недвижимость, с учетом стоимости финансирования, будет менее востребованной.

За первые девять месяцев 2023 года доля сделок с иностранным активами составила 44%, а в 2022 году – 22%. Всего за два неполных года в эти активы было вложено более 358 млрд рублей. В будущем ожидается снижение данного показателя, поскольку большая часть активов иностранных компаний уже реализована. В 2024 году доля таких сделок может составить около 20%. Однако необходимо учитывать, что часть активов иностранных компаний, приобретенных с существенным дисконтом местными инвесторами, в будущем может вернуться на рынок. Это возможно при стабилизации геополитической ситуации и возвращении на рынок иностранных инвесторов.

Если говорить про структуру инвестирования по типу недвижимости, ожидается что в 2024 году значительно снизиться доля сделок с активами торговой недвижимости, так как наиболее дорогие объекты уже были реализованы. По итогам девяти месяцев 2023 года доля данного сегмента составила 47% или 263,7 млрд рублей, что является абсолютным рекордом рынка. За год были реализованы как наиболее трофейные активы рынков Москвы и Санкт-Петербурга (ТЦ «Метрополис», ТЦ Columbus, ТЦ «Невский Центр»), так и крупные портфельные сделки (МЕГА/IKEA, портфель ТЦ «Парк Хаус»). В 2024 году ожидается рост доли сделок с офисами и складами.

Доля инвестиций в площадки под девелопмент за первые девять месяцев 2023 года составила 25%, остальные 75% пришлись на готовые объекты, таким образом показатель оказался на минимальном за последние пять лет уровне. В 2024 году ожидается, что доля сделок с площадками под девелопмент составит около 25-35%.