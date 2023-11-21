Запретить покупку иностранных бумаг на ИИС предлагает Минфин

Документ размещен на федеральном портале правовой информации. Об этом пишет «Интерфакс».

«В условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны государств, совершающих недружественные действия в отношении России, стимулирование приобретения российскими гражданами иностранных финансовых инструментов представляется нецелесообразным», – говорится в пояснительной записке.

Постановление должно вступить в силу с 1 января 2024 года.

Напомним, что ИИС – это специальный инвестиционный счет, который позволяет владельцу покупать ценные бумаги на бирже и при этом получать налоговые вычеты от государства. При первом типе счета (ИИС-1, или тип А) сумма вычета зависит от пополнения счета в течение года. Максимальная сумма к вычету – 52 тыс. рублей. Второй тип (ИИС-2, или тип Б) предполагает освобождение от НДФЛ всего полученного дохода.