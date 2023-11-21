Новости

Запретить покупку иностранных бумаг на ИИС предлагает Минфин

Документ размещен на федеральном портале правовой информации. Об этом пишет «Интерфакс».

«В условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны государств, совершающих недружественные действия в отношении России, стимулирование приобретения российскими гражданами иностранных финансовых инструментов представляется нецелесообразным», – говорится в пояснительной записке.

Постановление должно вступить в силу с 1 января 2024 года.

Напомним, что ИИС – это специальный инвестиционный счет, который позволяет владельцу покупать ценные бумаги на бирже и при этом получать налоговые вычеты от государства. При первом типе счета (ИИС-1, или тип А) сумма вычета зависит от пополнения счета в течение года. Максимальная сумма к вычету – 52 тыс. рублей. Второй тип (ИИС-2, или тип Б) предполагает освобождение от НДФЛ всего полученного дохода.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
«Тальцы» вошли в ТОП-5 этнодеревень России
OlkhonIceFest-2024: cтали известны даты проведения ледового фестиваля на Байкале
Число деловых поездок в Китай выросло более чем вдвое
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес