Названы зарплаты иркутских маркетологов-фрилансеров

Сервис для безопасных сделок с фрилансерами Solar Staff совместно с онлайн-школой маркетинга MAED (входит в Ultimate Education) проанализировал региональные зарплаты маркетологов-фрилансеров и сравнил их со средней региональной (по данным Росстата).

«Как у любого специалиста, доход специалиста по маркетингу зависит от уровня его квалификации, а также от опыта и места работы. Стоит отметить, что среднемесячный доход маркетологов может зависеть и от формата работы – фрилансер не ограничен в доходах, его заработок зависит от количества проектов, которые он может вести одновременно, выполняя заказы для нескольких компаний.

Доходы фрилансеров могут значительно отличаться от среднерыночных заработков по некоторым причинам. Например, маркетолог-фрилансер может обладать несколькими специализациями и вести одновременно не один проект, что позволяет существенно увеличить доход», — прокомментировала Маргарита Варданян, исполнительный директор MAED.

В соответствии с проведенным анализом, максимальный уровень дохода зафиксирован у специалистов в области интернет-маркетинга и составляет 127 000 рублей. Данный показатель превышает среднестатистический доход в регионе на 83% (средний доход по региону — 69 500 рублей). Интернет-маркетологи специализируются на продвижении товаров или услуг в интернете. Они используют различные цифровые каналы, такие как поисковая оптимизация (SEO), контекстная реклама, электронная почта, социальные сети и другие инструменты для привлечения и удержания клиентов онлайн.

Специалисты-аналитики в сфере маркетинга имеют среднемесячный доход в размере 97 000 рублей, что на 39% выше среднемесячного уровня дохода в регионе. Маркетологи-аналитики занимаются сбором и анализом данных для понимания рыночных тенденций, изучения поведения потребителей и оценки эффективности маркетинговых кампаний. Они используют статистические методы и аналитические инструменты для выработки рекомендаций по оптимизации маркетинговых стратегий.

Среднемесячный доход иркутских SMM-специалистов достигает 79 000 рублей, что на 14% превосходит средний заработок в данном регионе. SMM-специалисты (Social Media Marketing) занимаются продвижением бренда, товаров или услуг через социальные сети. Они создают и публикуют контент, взаимодействуют с подписчиками, запускают рекламные кампании в соцсетях и анализируют результаты для улучшения взаимодействия с аудиторией.