Авиарейсы из Усть-Кута планируют возобновить 22 ноября

Авиасообщение было прервано из-за погодных условий.

Авиасообщение с северным городом Усть-Кут в Иркутской области планируется возобновить 22 ноября. Оно приостановлено с 19 ноября в целях безопасности в связи с погодными условиями: из-за сочетания таких факторов, как резкое понижение температуры воздуха и ливневого снега, сообщили в правительстве Иркутской области.

19, 20 и 21 ноября по настоящее время в условиях непрекращающихся осадков проводятся мероприятия по очистке взлетно-посадочной полосы от снега. Был применен тепловой метод удаления снежно-ледяных отложений.

Неблагоприятные условия на территории района сохраняются, продолжается снегопад, видимость колеблется от 2 900 до 800 метров. С учетом прогноза возможно возобновление полетов 22 ноября.

С 20 ноября пассажиры находятся в гостинице курорта «Усть-Кут», питание предоставляется.

Всего было задержано восемь рейсов:

19.11 - рейс ИАЕ-160 АК «ИрАэро» по маршруту Усть-Кут – Иркутск

20.11 - рейс АГУ-95/96 АК «Ангара» по маршруту Иркутск – Усть-Кут – Иркутск

20.11 - рейс ИАЕ 159/160 АК «ИрАэро» по маршруту Иркутск – Усть-Кут – Иркутск

20.11 - рейс ИАЕ-160А АК «ИрАэро» по маршруту Усть-Кут – Иркутск (за 19.11)

21.11 - рейс АГУ-95/96 АК «Ангара» по маршруту Иркутск – Усть-Кут – Иркутск (за 20.11)

21.11 - рейс ИАЕ 8159/8160 АК «ИрАэро» по маршруту Иркутск – Усть-Кут – Иркутск (за 20.11)

21.11 - рейс ИАЕ 159/160 АК «ИрАэро» по маршруту Иркутск – Усть-Кут – Иркутск

20.11 - рейс ИАЕ-160А АК «ИрАэро» по маршруту Усть-Кут – Иркутск (за 19.11)

Размещением, оповещением, питанием пассажиров данных рейсов занимаются представители АК «Ангара» и «ИрАэро».