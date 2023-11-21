Новости

Авиарейсы из Усть-Кута планируют возобновить 22 ноября

Авиасообщение было прервано из-за погодных условий.

Авиасообщение с северным городом Усть-Кут в Иркутской области планируется возобновить 22 ноября. Оно приостановлено с 19 ноября в целях безопасности в связи с погодными условиями: из-за сочетания таких факторов, как резкое понижение температуры воздуха и ливневого снега, сообщили в правительстве Иркутской области.

19, 20 и 21 ноября по настоящее время в условиях непрекращающихся осадков проводятся мероприятия по очистке взлетно-посадочной полосы от снега. Был применен тепловой метод удаления снежно-ледяных отложений.

Неблагоприятные условия на территории района сохраняются, продолжается снегопад, видимость колеблется от 2 900 до 800 метров. С учетом прогноза возможно возобновление полетов 22 ноября.

С 20 ноября пассажиры находятся в гостинице курорта «Усть-Кут», питание предоставляется. 

Читайте также:

«Тальцы» вошли в ТОП-5 этнодеревень России
21 ноября 2023
OlkhonIceFest-2024: cтали известны даты проведения ледового фестиваля на Байкале
21 ноября 2023

Всего было задержано восемь рейсов:

  • 19.11 - рейс ИАЕ-160 АК «ИрАэро» по маршруту Усть-Кут – Иркутск
  • 20.11 - рейс АГУ-95/96 АК «Ангара» по маршруту Иркутск – Усть-Кут – Иркутск
  • 20.11 - рейс ИАЕ 159/160 АК «ИрАэро» по маршруту Иркутск – Усть-Кут – Иркутск
  • 20.11 - рейс ИАЕ-160А АК «ИрАэро» по маршруту Усть-Кут – Иркутск (за 19.11)
  • 21.11 - рейс АГУ-95/96 АК «Ангара» по маршруту Иркутск – Усть-Кут – Иркутск (за 20.11)
  • 21.11 - рейс ИАЕ 8159/8160 АК «ИрАэро» по маршруту Иркутск – Усть-Кут – Иркутск (за 20.11)
  • 21.11 - рейс ИАЕ 159/160 АК «ИрАэро» по маршруту Иркутск – Усть-Кут – Иркутск
  • 20.11 - рейс ИАЕ-160А  АК «ИрАэро» по маршруту Усть-Кут – Иркутск (за 19.11)

Размещением, оповещением, питанием пассажиров данных рейсов занимаются представители АК «Ангара» и «ИрАэро».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Туризм 2023, последние новости":
Все материалы сюжета (1045)


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
«Тальцы» вошли в ТОП-5 этнодеревень России
OlkhonIceFest-2024: cтали известны даты проведения ледового фестиваля на Байкале
Число деловых поездок в Китай выросло более чем вдвое
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес