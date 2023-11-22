Спрос на комплектовщиков подарков к праздникам взлетел в Иркутской области

Аналитики hh.ru выяснили, как меняется спрос на упаковщиков и комплектовщиков в Иркутской области в связи с приближающимися новогодними праздниками.

Спрос на упаковщиков товаров и подарков в целом по стране за месяц вырос на 113% – компаниям требуется более 52 тыс. работников к праздникам. В Иркутской области за последние 30 дней компании разместили более 300 вакансий для упаковщиков и комплектовщиков заказов. При этом объем вакансий взлетел на 54% по сравнению с прошлым годом.

В преддверии зимних каникул у данных специалистов повысилась и зарплата. Так, зарплатная вилка на рынке труда Иркутской области для сборщиков и сортировщиков товаров и подарков сейчас от 40,2 тыс. руб. до 70,1 тыс. руб., тогда как в начале года им предлагали заработок от 34 до 67 тыс. руб.

Чаще всего, к кандидатам на рабочие места не предъявляют высоких требований, для успешной работы по профессии требуется лишь внимательность, ответственность и знание специфики конкретного склада.

Вакансии для упаковщиков и комплектовщиков с наиболее высокими зарплатами в Иркутской области: